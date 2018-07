Zon schijnt in Vlissingen uitbundiger dan elders in het land

Dat meldt Weeronline. Volgens het weerbureau heeft de zon zich in Vlissingen 31 procent meer laten zien dan in andere zomers. Landelijk ligt dat op een kwart. Overigens is dat geen Zeeuws record, zegt Jaco van Wezel van Weeronline desgevraagd. ,,In 1976 scheen de zon in Vlissingen nog vaker in de eerste helft van de zomer, maar liefst 482 uur.''