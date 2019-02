Zon en wind leveren de helft van de stroom die Zeeland nodig heeft

Het is een stap in de goede richting omdat in 2030 alle elektriciteit duurzaam moet worden opgewekt. Zeeuwse huishoudens en bedrijven gebruiken in totaal 10,5 petajoule aan elektriciteit. Doordat nu ook de windmolens op windpark Krammer draaien, wordt daarvan nu 5,2 petajoule duurzaam opgewekt.

Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, energie en klimaat) is blij dat de helft van alle stroom in Zeeland nu door middel van zon en wind wordt opgewekt. ,,We zijn er nog lang niet‘’, laat hij weten. ,,We kunnen niet verslappen en gaan door met het ontwikkelen van wind- en zonneparken in Zeeland als deze passen in ons landschap.” Hij verwacht de komende jaren een toename van het aantal zonneparken. De Reu: ,,Hier zijn we kritisch op, omdat we geen goede landbouwgrond willen opofferen en ook ons landschap mooi willen houden.”