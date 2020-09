Zomerhitte keert volgende week terug; dit weekend ook al volop zon

Kunst op verkeers­bor­den in Middelburg: ‘Een lantaarn­paal is een prachtig podium’

10 september MIDDELBURG - De Loskade in Middelburg is omgetoverd tot een Boulevard van Schoonheid en Troost. Er zijn donderdag 25 nieuwe verkeersborden geplaatst. Niet met pijlen of verboden, maar met werken van Zeeuwse kunstenaars.