Zomerhit #3: Brian Setzer Orchestra - The Dirty Boogie

poll Wat nu te doen, trouwerij verzetten of beperkt laten doorgaan? ‘Ik leg alle opties op tafel’

13 juli VLISSINGEN - Ze vindt het zo zuur voor aanstaande echtparen. ,,Sommige stellen komen echt in tranen bij me binnen.” Hoe graag ze het ook wil, weddingplanner Marjanne heeft helaas geen glazen bol. ,,Was dat maar waar.” Dus wat over een paar weken of maanden precies kan, weet ze natuurlijk niet. Toch kan ze aanstaande bruidsparen een aantal verstandige adviezen geven.