Zomerhit #2: My Baby - Seeing Red

Een minuutje in De Wereld Draait Door was in 2014 genoeg. Wat een spirit, wat een groove en wat een fijne bluesriffjes produceerde dat Nederlandse bandje My Baby. Ik was er als de kippen bij om ze met een groepje vrienden op het podium van Porgy & Bess in Terneuzen te programmeren.