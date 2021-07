Zomerfoto: En toch speelt de zon de hoofdrol

Het weer valt misschien een beetje tegen, hoewel het vorige week prima toeven was onder de Zeeuwse zon, toch speelt de zon een hoofdrol in de toegestuurde zomerfoto's (vooral blijven doen!). Zonsondergangen (of aan de andere kant van de dag de -opgangen), zijn altijd populair bij fotografen. En laten we eerlijk zijn, dat levert in Zeeland vaak mooie of spectaculaire foto's op. Hieronder ziet u een selectie van de foto’s die we afgelopen week binnen kregen.