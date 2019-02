Zomerexpositie van Zeeuws Museum ook in Vlissingen en Breskens

Zeven kunstenaars gaan aan de slag met het onderwerp ‘werken', met de Zeeuwse (vrijetijds)economie als achtergrond. Hun werk wordt op drie plekken getoond: in het Zeeuws Museum in Middelburg, in het centrum van Vlissingen - waarschijnlijk in een leegstaand winkel- of horecapand - en in het havengebied van Breskens. Op die laatste locatie staan veel oude bedrijfsgebouwen leeg. In Breskens wordt samengewerkt met het in de haven gevestigde Visserijmuseum.