Zomeravondgesprek met auteur Floor Milikowski over de verre uithoek Zeeland

Tegenstan­ders mestvergis­ter: ‘De reus Engie is geveld, tijd om hem definitief te verslaan’

17:06 RILLAND - De opluchting in de Bathpolder bij Rilland is groot nu energiebedrijf Engie definitief afziet van de bouw van een mestvergister in het kassengebied. Als het aan glastuinbouwers en omwonenden ligt, maakt Reimerswaal aan het laatste spoortje twijfel een eind door de vergister uit het bestemmingsplan te schrappen. De gemeenteraad stemt er waarschijnlijk morgen al over.