Zomer was drukker dan ooit in Zeeland, maar maakt verloren voorjaar niet goed

Minder Zuid-Hollandse coronapa­tiën­ten in Zeeuwse ziekenhui­zen

15:55 GOES / TERNEUZEN - In de Zeeuwse ziekenhuizen lagen maandagochtend nog 3 coronapatiënten uit Zuid-Holland. Half oktober werden nog rond de 30 mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond in Goes of Terneuzen behandeld.