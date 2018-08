‘Zomer betekent voor ons naar Zeeland’

Ze staan al vroeg op het strand van Westenschouwen: Marja van Poppel (56) , haar dochter Bo van Beijnen (32) en kleindochter Rayne (4) uit Breda. ,,We hebben er anderhalf uur over gedaan om hier te komen en we zijn ook van plan weer vroeg te vertrekken. Met de files en zo moet je op tijd weggaan, anders doe je er wel drie uur over”, zegt Marja. Vroeg is gewoonlijk voor Marja al om half acht vertrekken, zodat ze om negen uur op het strand staat. Vandaag is ze wat later.