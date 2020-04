Zômae een dag in april

column bob maes Lego Masters is een programma waar je voor thuis blijft

7:00 In tijden van crisis en tegenspoed grijpen we terug op het bekende. We willen weer jong zijn, de wereld opnieuw kunnen ontdekken en alles voor de tweede keer doen. Professionals die er voor hebben doorgeleerd, hebben het meerdere keren aangetoond. We verlangen terug naar zorgeloze tijden. In deze coronacrisis kom ik tot dezelfde conclusie.