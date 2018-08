Zolang Pandorus rijdt, komt Loeki naar Zeeland toe

Wie de afgelopen maand langs de Bosschaartsweg in Ritthem fietste, kon hem niet missen:een knalgroen T3 Volkswagenbusje uit 1987. Loeki Goosen kocht 'Pandorus' in 1992, op vakantie in Zeeland. De teller heeft maar vijf cijfers. ,,Daarna gaat hij weer op nul", lacht Loeki. ,,Maar reken maar dat hij al veel kilometer heeft gereden. Nee, reparaties heb ik er niet veel aan gehad. Pandorus is trouw. Hij laat me nooit in de steek." Jan Wisse, eigenaar van het gelijknamige autobedrijf aan de Bosschaartsweg in Ritthem, drukte haar bij de verkoop op het hart het busje goed te onderhouden. ,,Dan kon ik er nog zeker tien jaar mee rijden, zei hij. Vijftien jaar later reed ik zijn parkeerplaats op, om te laten zien dat hij het nog prima deed. Jan keek zijn ogen uit."