Zoen, hand, boks, elleboogje of knikje? ‘We weten niet meer hoe we elkaar moeten feliciteren’

Sinds er geen maximum meer geldt voor het aantal mensen dat we thuis mogen ontvangen, kunnen we onze verjaardagen weer met de hele familie vieren. Voor mensen die niet als gezin samenwonen, geldt nog steeds de regel van 1,5 meter afstand. Maar ja, wie is zo streng in de leer? ‘Ik ben gevaccineerd, dus ik geef drie zoenen, net als vroeger’, zal de een zeggen, terwijl de ander mogelijk een stap naar achter doet of de elleboog uitsteekt . ‘O jee, dring ik mezelf te veel op?’, denkt de een vervolgens en de ander vraagt zich af of het niet flauw is een familielid zo af te weren.

Makkelijker bespreekbaar

,,Het is een heel lastig onderwerp", vindt gedragspsycholoog en columnist Chantal van der Leest. ,,Ik heb het zelf ook niet op een rijtje. We hebben ooit een wereld geschapen waarin er overeenstemming was over de manier van begroeten, maar die bestaat nu niet meer. We weten niet meer hoe we elkaar moeten feliciteren. We zijn in de laatste fase van de coronapandemie en moeten op zoek naar een nieuw soort evenwicht. Ik denk dat je voor jezelf een beetje moet uitmaken wat je wil. Mensen die dat gezoen en die omhelzing nooit leuk hebben gevonden, zien nu waarschijnlijk de kans dat nooit meer te doen. Als je het geven van een hand eigenlijk altijd al vies vond, is dat nu makkelijker bespreekbaar geworden."