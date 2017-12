Zoektocht naar vermiste sportvisser gaat dinsdag verder

De man uit Heeze was met twee plaatsgenoten uitgevaren om te vissen. Het drietal raakte in de problemen en is vermoedelijk met het bootje tegen een pijler aangevaren. Twee van hen, een vader en zoon, werden zondag levenloos gevonden. De gemeente Heeze-Leende heeft maandag bevestigd dat het gaat om de 51-jarige Erik en zijn 79-jarige vader Adriaan van Asten. Het derde slachtoffer is een 67-jarige vriend. Volgens meerdere bronnen in en buiten Heeze gaat het om Tiny van Kessel. De gemeente Heeze-Leende wil deze naam nog niet bevestigen.