Zoektocht naar mogelijk vermiste zwemmer bij Renesse gestaakt

Handkokkel­vis­se­rij begint: een kokkel wordt een exclusieve­re delicates­se dan een oester

3 september YERSEKE - De 31 handkokkelvissers die Nederland telt, staan sinds deze week met hun waadpak in het water. Niet in Zeeland, maar in de Waddenzee. De schelpdieren zijn mooi gevuld, maar groot zal de oogst niet zijn. ,,We mogen ruim 212.000 kilo opvissen. Dat is relatief weinig”, zegt voorzitter Bert Keus van de Vereniging van Handkokkelvissers.