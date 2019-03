Zoektocht naar Herman Ploegstra bij hotel en in bos zonder resultaat

De politie deed dinsdag grondonderzoek in de achtertuin van hotel De Vier Heemskinderen in IJzendijke, en in een bos bij Nummer Een, vlakbij Breskens. Er werden ook speurhonden ingezet. Het hotel is van Evert de C., die momenteel vastzit voor betrokkenheid bij de Kasteelmoord in Vlaanderen. Het bos ligt vlakbij de plek waar de auto van Ploegstra werd gevonden, nadat hij in oktober 2010 verdween.