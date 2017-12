Zoektocht naar derde sportvisser vandaag hervat

VIDEO/UPDATE Zoekactie naar derde sportvisser Neeltje Jans gestaakt, twee lichamen en bootje geborgen

3 december NEELTJE JANS - Op Neeltje Jans zijn zondagmiddag de lichamen gevonden van twee vermiste sportvissers. De zoekactie naar de derde visser is gestaakt wegens invallende duisternis. Maandagmorgen wordt verder gezocht. Het bootje is inmiddels geborgen. De sportvissers komen uit het Brabantse Heeze. Het zou gaan om een vader (79), zijn zoon (51) en een vriend (67). De zoon is aangespoeld, de vader werd aangetroffen in het bootje. Het vermoeden bestaat dat het bootje tegen een pijler is aangevaren en onder de stormvloedkering is doorgegaan.