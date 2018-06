Zoeken naar puzzelstukjes: 30 rechercheurs werken aan zaak Ploegstra

Drama waarbij Vlissingse commando omkwam kost Defensie tienduizen­den euro's

7:18 OSSENDRECHT - Defensie heeft een akkoord bereikt over smartengeld met de nabestaanden van drie omgekomen militairen. Het gaat om de Vlissingse commando die omkwam bij een schietoefening in Ossendrecht en twee in Mali omgekomen militairen. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti.