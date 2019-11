Zoek het uit, zoek het op

Stefan Siwabessy uit Middelburg: Hendrix is mijn muzikale vader

10:14 Al tien jaar is hij de steunpilaar van Waylon. De bescheiden gitarist en bandleider Stefan Siwabessy (43) uit Middelburg kreeg voor zijn trouw onlangs een cadeautje van hem. Met zijn tweetjes naar de Royal Albert Hall in Londen waar een film werd vertoond van het concert dat Jimi Hendrix er in 1969 gaf. ,,Hendrix is een tweede vader voor me. Ik heb een traantje moeten laten.”