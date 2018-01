Zoals het hier klinkt, klinkt het nergens in Zeeland

MIDDELBURG - Met een nieuw directieteam is de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg in rustiger vaarwater terecht gekomen. Dus kan er volop gewerkt worden aan de ambitie om nieuw publiek te trekken.

Frans Koevoets wijst op de foto die het nieuwe Concertmagazine van de Zeeuwse Muziekzaal siert. ,,De Latvian Voices, een wereldberoemd a capella ensemble uit Letland. Echt fenomenaal. Die staan in februari bij ons. Dat is heel bijzonder. Ze hebben nog nooit eerder in Zeeland gestaan. Met dat soort concerten willen we ons blijven onderscheiden. We willen nieuwe namen naar Nederland brengen, van hoog niveau. We durven risico's te nemen om voorop te lopen."

Sinds een jaar vormt Koevoets samen met Jakko van der Heijden de directie van de Zeeuwse Concertzaal. Van der Heijden doet dat al tien jaar. Met de Middelburgse componist Douwe Eisenga zette hij de organisatie op die de programmering van de bijzondere concertzaal verzorgt en er ook musici in staat stelt cd's op te nemen. Twee jaar geleden haakte Eisenga af en ook Van der Heijden was overwerkt. Het was een woelige periode waarin, mede onder druk van de politiek, werd onderzocht of moest worden gefuseerd met Muziekpodium Zeeland of de Middelburgse Schouwburg. Van het Rotterdamse conservatorium Codarts werd een interim-directeur geleend, Jos van der Sijde.

Ambitieuze toekomstplannen

Inmiddels is de rust weergekeerd. Niet alleen hebben Van der Heijden en Koevoets de boel weer op de rails, ze hebben ook ambitieuze toekomstplannen. Ook Koevoets komt van Codarts, waar hij acht jaar lang onderwijsmanager klassieke muziek was. Daarnaast is hij bestuurskundige én klassiek zanger. ,,In maart zing ik zelfs mee met Het Zeeuws Orkest", zegt hij lachend. ,,Welke directeur doet dat?"

Quote We vinden wel dat we een provinciale zaal zijn. We zijn een unieke zaal met een unieke programmering Frans Koevoets Alle fusieplannen zijn van de baan, maar geheel in lijn met de onlangs gepresenteerde Middelburgse cultuurvisie staat de Zeeuwse Concertzaal open voor samenwerking. Recente voorbeelden zijn onder meer een concert van Chantal Acda in samenwerking met podium De Spot en het concert van het Middelburgse muzikantencollectief Herbergen.



,,En vanouds is dit natuurlijk al de locatie van Het Zeeuws Orkest en de Middelburgse Oratoriumvereniging", verklaart Koevoets. ,,Wij willen graag een sterke partner zijn. We vinden wel dat we een provinciale zaal zijn. We zijn een unieke zaal met een unieke programmering. Zoals het hier klinkt, kan het nergens in Zeeland klinken. Met dat idee willen we meer naar buiten treden. We willen onze zichtbaarheid vergroten."

Parket

Dat kan met nieuwe initiatieven. De vloerbedekking in de kleine zaal is vervangen door parket, waardoor het weer een concertzaal is geworden, geschikt voor kamermuziek. Er wordt gestreefd naar een concert op elke eerste zondagochtend van de maand, als ook Middelburgse kunstroute plaatsvindt, in samenwerking met de Stichting Kamermuziek Zeeland. Koevoets: ,,We hebben er nu vier gedaan en die zaten gewoon vol."

Met kinderconcerten, mogelijk een songfestival voor ouderen en combinaties van muziek en literatuur kan nieuw publiek naar de Concertzaal worden gelokt. ,,Als mensen hier een geweldige avond hebben en kennismaken met de zaal, hopen we dat ze weer terugkomen", betoogt Koevoets.