Zó ziet mijn uitvaart eruit: ‘Al stop je mij in een kartonnen doos’

Cremeren of begraven?

,,Begraven. Het is een fijn idee dat mijn nabestaanden naar een plek kunnen die wat troost biedt. Een urn vind ik een beetje kaal.’’

Diepe rouw of een feestje?

,,Ze hoeven niet het glas te heffen op mijn begrafenis maar het moet ook niet te ouderwets zijn.’’

Muziek?

,,Het Requiem van Mozart vind ik mooi. Of iets van Fauré. Ook heb ik in mijn zangboek al wat nummers opgeschreven.’’

Kleding?

,,Nette kleding, mijn zondagse jurk.’’

Na de dood?

,,Ik ben gelovig maar niet zwaar. We hebben er vaak over nagedacht met elkaar maar we zijn er nog niet over uit of er nu echt iets is na de dood. We zullen het tegen die tijd wel zien.’’