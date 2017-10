Zo ziet het strand van Vrouwenpolder eruit tijdens de Kustmarathon

Zeeuwse finaliste Miss Ne­der­land-ver­kie­zing gunt ook anderen de winst

16:02 HEINKENSZAND - Het is inmiddels 13 en 14 jaar geleden dat respectievelijk Miranda Slabber uit Middelburg en Sanne de Regt uit Goes de titel Miss Nederland wonnen. Maar maandagavond krijgen zij wellicht een opvolgster in de persoon van Deborah van Hemert (22) uit Heinkenszand. Zij vertegenwoordigt Zeeland in de finale van de wedstrijd.