Zo ziet het peperdure penthouse in Amsterdam van ‘Zeeuwse’ zakenman Won Yip eruit

Hij vertelt over zijn verleden. Hij werd geboren in Tilburg, maar groeide op in Zeeland. “We stammen af van de generatie Chinese restaurants. In de woonkamer keken we altijd met 30 man televisie. Omdat de koks bij ons inwoonden. Tegenwoordig kan dat natuurlijk niet meer.” Zijn eerste zakelijke succes boekte hij op 19-jarige leeftijd bij de aankoop van café Pubbles in Goes. Vervolgens sloeg hij zijn vleugels uit naar Amsterdam en Londen.



De aankoop van het volledige penthouse in 2016 was wereldnieuws, zegt hij. “Over de hele wereld. Het was in China bekend, in Los Angeles, Vegas, Miami. Ik zou liegen dat het me niks deed.” Maar het was hem niet om status te doen. “Het is te naïef om te denken dat je onder de radar kan blijven. Als je zoiets doet moet je er vol ingaan.”