Zo zag u Máxima door de jaren heen in Zeeland: ‘Zoals altijd stralend en vrolijk’

Volledig scherm In Middelburg. © Vivian Kramer

Vivian Kramer: ‘Ik maakte deze foto van koningin Máxima in 2014 op de Markt in Middelburg. De koningin was daar voor de opening van het Centrum voor Onderwijsexcellentie van de University College Roosevelt in het stadhuis. De foto is helemaal ‘gevuld’ met haar grote hoed en heeft ook een Zeeuws tintje vanwege de Zeeuwse knop oorbellen. Ondanks dat ik de koningin ook daarna nog regelmatig heb gezien en gefotografeerd, is dit persoonlijk nog steeds mijn favoriete foto die inmiddels ook als poster in m’n kamer hangt.’

Volledig scherm Koningin Máxima in gesprek met Ineke Otte. © Ineke Otte

Ineke Otte: ‘In 2013 mocht ik mijn sieraden laten zien aan Máxima en Willem-Alexander. Wat was het een bijzondere ontmoeting. Voordat ze bij ons kwam, vroeg ze al aan de burgemeester wat al die mooie kleuren waren, er waren vier modellen in Zeeuwse klederdracht en daarnaast had ik vier modellen met moderne sieraden. We hebben best lang samen gepraat, ze overlaadde me met complimenten en was helemaal onder de indruk van mijn sieraden: ze houdt van mode en vond ze zeer speciaal, met veel humor erin verwerkt. Koningin Máxima heeft een ‘mossel’ ketting van mijn collecties. Ze is een bijzonder aardige vrouw met een unieke uitstraling.

Volledig scherm De koningin in Hulst. © Dorien Meijs

Dorien Meijs: ‘Op 19 mei 2015 waren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima te gast in de Blaauwe Hoeve in Hulst. Heel bijzonder om ze te mogen ontmoeten, een dag voor mijn 23e verjaardag. Ik heb zelfs de koningin een hand mogen geven. Deze foto is een mooi aandenken aan die dag.’

Volledig scherm Tijdens de opening van de Sluiskiltunnel. © Mark Neelemans

Wethouder Jack Begijn (Terneuzen): ‘Tijdens de opening van de Sluiskiltunnel op 19 mei 2015 was het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen in de gelegenheid om van gedachten te wisselen met het koningspaar. Ik sprak over de infrastructuur en het opheffen van de veerdienst Kruiningen - Perkpolder ,waarop koning Willem-Alexander wel eens een kop ‘erwtensoep’ en ‘broodje kroket’ had verorberd tijdens de oversteek? Koningin Máxima hoorde het met plezier aan.’

Volledig scherm Allemaal met een Máxima-masker in Goes. © Hetty de Jonge

Hetty de Jonge: ‘Wij hebben het koningspaar mogen ontmoeten op 21 juni 2013 in Goes toen het paar Zeeland bezocht. Wij stonden met twintig vrouwen die een Máxima-masker voorhielden als ontvangstcomité. Koning Willem-Alexander stapte lachend uit de bus en zei: die zijn allemaal van mij. Het was een geweldig leuke ontmoeting en het koningspaar kwam ons allen de hand schudden.

Volledig scherm Een toevallige ontmoeting in de Keukenhof. © Frans en Willy Dekker

Frans en Willy Dekker: ‘In mei 2001 gingen we voor een korte vakantie naar Noordwijk. We hadden de fietsen meegenomen en maakten daar een tocht door de bollenvelden bij Lisse. We fietsten langs de Keukenhof en besloten om er een kijkje te nemen. Bij de koffie kregen we tompoezen, vanwege ‘Hoog bezoek’, werd ons verteld. Tijdens onze wandeling in het park zagen wie het Hoog bezoek was. We kwamen, toen nog Prins Willem-Alexander en Máxima tegen, tijdens hun eerste openbare optreden.

Volledig scherm Tijdens Koninginnedag 2010 in Middelburg. © Addie Balthazar

Addie Balthazar: Een foto van Máxima tijdens Koninginnedag 2010 In Middelburg. Ik mocht aanwezig zijn bij de receptie na afloop van het defilé in de Burgerzaal van het stadhuis van Middelburg en sta links op de foto. Ik vond dat een hele eer. De reden was dat ik als secretaresse van de burgemeester van Middelburg, de heer Koos Schouwenaar, had meegeholpen ‘Koninginnedag aan de Koninklijke familie en het land weer terug te geven’, aldus het dankwoord van Koningin Beatrix.

Volledig scherm Op bezoek in Ossendrecht. © Ria Doing

Ria Doing: Toen ik in de krant las dat op 16 februari 2016 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima een streekbezoek aan Ossendrecht zouden brengen, vroeg ik Rineke van de gym (ODI) of zij met mij mee wilde fietsen van Putte naar Ossendrecht. Die dinsdagmorgen stonden wij (en met veel anderen) al vroeg in de ochtendmist en kou het koningspaar op te wachten bij het ZuidWestHoek College. Het koningspaar werd ontvangen door de commissaris van de koning van de provincie Brabant, Wim van de Donk, en de burgemeester van Woensdrecht, Steven Adriaansen. Wielrenster Thalita de Jong ontving het koninklijk paar met een bloemetje. Op zijn beurt feliciteerde de koning De Jong met haar wereldtitel. Het leek wel een mini-Koningsdag.

Volledig scherm Humoreske trad op tijdens Koninginnedag 2010 in Middelburg. © Jaap Eversen

Jaap Eversen: Op 30 april 2010 vierde Beatrix voor het eerst na de ramp in Apeldoorn haar verjaardag met een bezoek aan een provincie. Het orkest Humoreske uit Middelburg verleende medewerking, maar het was die morgen echt pokkeweer en dus heel lastig het publiek te vermaken. Maar later werd het beter weer en verraste Máxima ons met een bezoek. De prinses en de leden van Humoreske hadden een leuke ontmoeting.

Volledig scherm Als verloofden op bezoek in Zierikzee. © Ria Priemis

Ria Priemis: Op deze foto waren prinses Máxima en prins Willem-Alexander tijdens hun verlovingstijd op bezoek in Zierikzee, op 25 oktober 2001. Wij waren er met leden van Streekdrachtvereniging de Arke uit Zierikzee; zelf sta ik links op de foto, met de dracht van Walcheren. Riet Meerkerk heeft de dracht Middelburgs Ambacht; ook Cornelis Prooi staat op de foto.

Volledig scherm In Zierikzee. © Lammertina van der Wekken

Lammertina van der Wekken: ‘Deze foto heb ik gemaakt tijdens het bezoek aan Zierikzee in het kader van de tour door Nederland na de troonopvolging op 21 juni 2013.’

Volledig scherm In Terneuzen. © Adri Wilhelm

Adri Wilhelm: ‘Deze foto is gemaakt op 31 augustus 2019 tijdens 75 jaar bevrijdingsfeest in Terneuzen.’

Volledig scherm Op bezoek in Goes. © Carla en Danny Hollestelle

Carla en Danny Hollestelle: Een hele eer om kennis te maken met de koning en koningin toen ze op 21 juni 2013 een bezoek brachten aan Goes. Samen met mijn dochter Danny, die nu Kamerheer van de Koning in de provincie Zeeland is sinds januari 2019.

Volledig scherm Regenachtige Koninginnedag in Wemeldinge, 2010. © Ruud van Engelen

Ruud van Engelen: ‘Deze foto van de toenmalige prinses Máxima is genomen op 30 April 2010: Koninginnedag in Wemeldinge. Een regenachtige dag. Het koninklijk gezelschap volgde de toenmalige koningin Beatrix. Helaas liep prinses Máxima aan de overkant van de straat, met haar rug naar ons toe. Op dat moment kwam de toenmalige prins Willem-Alexander bij ons langs voor het geven van handen. We vroegen aan Willem-Alexander of hij aan Máxima wilde vragen om zich om te draaien voor het maken van een foto. Willem-Alexander riep keihard: “MÁXIMA!”, en ze luisterde, draaide zich om en zwaaide heel enthousiast naar ons. Willem-Alexander was doorweekt door de regen, had geen paraplu, dus ik vroeg aan hem, ik hoop dat je nog droge kleren bij je hebt? Hij beaamde dit en zei: ‘Ik heb nog een reserve pak in de bus’.’

Volledig scherm Sas van Gent, 2015. © Marleen Bode

Marleen Bode: ‘Máxima bij een bezoek aan Sas van Gent in 2015. Zoals altijd, stralend en vrolijk. Van harte gefeliciteerd koningin Maxima!’

Volledig scherm In de regen in Wemeldinge. © Wilma Klippel

Wilma Klippel: ‘Deze foto is van Koningsdag 2010, toen was de koninklijke familie bij ons in Wemeldinge. Deze foto is genomen toen ik koningin Máxima een zelfgemaakte sleutelhanger overhandigde bij ons op het Amaliaplein.’

Volledig scherm Tijdens de opening van de Sluiskiltunnel op 19 mei 2015. © Jan de Vries

Will Lievense: ‘In 2005, van 12 tot 19 mei, ben ik met mijn dochter Anna naar Moskou en Sint Petersburg geweest. Tijdens een uitstapje naar het Rode Plein in Moskou brachten we ook een bezoek aan het grote luxe warenhuis Gum (spreek uit als Goem). Wie kwam ons daar tegemoet? Willem-Alexander (toen nog prins) en Máxima met Amalia in de buggy! Maxima was hoogzwanger van Alexia (geboren op 26 juni) en ik vroeg naar haar zwangerschap. Máxima zei: ‘Het gaat goed hoor’, en wreef over haar buik. Helaas konden we geen foto’s maken, de beveiliging hield ons tegen, ze zijn hier privé zeiden ze. Gezien de datum was het misschien wel haar verjaardag! Het was een leuke ontmoeting en een reis om nooit te vergeten, toen we de volgende nacht in de nachttrein werden beroofd van geld en waardevolle spullen!’

Bram Lagendijk: ‘Wanneer het precies was weet ik niet meer maar ze was nog niet lang in Nederland. Samen met een aantal andere ambulancemedewerkers uit Nederland waren wij op rijtraining bij de RDW in Lelystad. Daar kwam tot onze verbazing een aantal gewone auto’s bij en daar zat Maxima in, die er rijles kreeg. Die dag hebben we dus gezamenlijk een rijtraining afgewerkt. De vraag of we met z’n allen op de foto mochten, werd afwijzend beantwoord. Wat jammer, maar het was toch wel leuk.’

Barbara Oomen: ‘Ikzelf koester goede herinneringen aan 3 september 2014, toen Hare Koninklijke Hoogheid het Roosevelt Center for Excellence in Education opende. Dit ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Roosevelt. Het Centrum voor Onderwijsexcellentie was een samenwerkingsverband tussen alle Zeeuwse onderwijsinstellingen, om Zeeland juist op dit gebied te versterken. Ik was destijds Dean van het UCR en mocht gastvrouw zijn. Ik herinner mij hoe warm, open en vooral ook grappig Máxima was, en met hoeveel passie zij sprak over haar eigen schooltijd, en die van haar dochters. Daardoor werd het gesprek met onze studenten en collega’s echt ontspannen en inhoudelijk. Een bijzondere vrouw, en een bijzondere ontmoeting.

Volledig scherm Tijdens de opening van het Center for Educational Excellence bij Roosevelt University in Middelburg. © Patrick van Katwijk/Dutch Photo

Volledig scherm Bezoek aan Waterdunen in 2015. © Denise van Steenberghe

Denise van Steenberghe: Op 19 mei 2015 bezochten Willem-Alexander en Máxima Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens hun bezoek aan Waterdunen had ik de eer Máxima de hand te schudden en haar, iets verlaat, nog te feliciteren met haar verjaardag.

Volledig scherm Bezoek aan Waterdunen in 2015. © Carlo Ultee

Carlo Ultee: ‘De foto is gemaakt tijdens het bezoek van het Koningspaar aan Zeeuws-Vlaanderen op 18 mei 2015. Hier waren ze bij Waterdunen in Breskens, waar Máxima vooral ook belangstelling leek te hebben voor het strand, de Westerschelde en de Noordzee.’

Volledig scherm Een bezoek aan Yerseke. © Marja Sinke

Marja Sinke: Deze foto is jaren geleden gemaakt, volgens mij waren ze nog niet getrouwd. Het was in Yerseke, ze kwamen per helikopter en landden bij het Delta Instituut. Daarna ging de bus verder naar de kade enz. Deze foto heb ik zelf gemaakt, zo stond ik heel dichtbij, en kreeg zelfs van Willem-Alexander en Van Máxima een hand. Mijn drie dochters waren toen klein, maar ze weten het nu nog. Ik riep heel hard in onze straat tegen mijn kinderen: ‘Ik heb een hand gehad van Máxima, zo blij was ik. Mijn man zei: ‘Ik zou mijn hand nooit meer wassen’. Om nooit te vergeten.’

Volledig scherm Op de Grote Markt in Goes in 2013. © Kees Priem

Kees Priem: Máxima, schudt, tijdens een bezoek op de Grote Markt in Goes, mijn hand als vertegenwoordiger van de gemeente Noord-Beveland, in 2013.’

Volledig scherm Een hart met foto's voor Máxima. © Ingrid Pennock

Ingrid Pennock: ‘Ik bied hier, samen met mijn toenmalige collega Betty de Boks op 21 juni 2013 een hart met foto’s van onder anderen haar kinderen aan Máxima aan. Ze was heel enthousiast over de Wereldwinkel als organisatie en draag ze zeker een warm hart toe. Ze nam alle tijd om de collage te bekijken en stelde ook allerlei vragen. Wat een leuke geïnteresseerde vrouw en wat waren we allebei blij dat ze ons ‘hart’ wilde aannemen.’

Volledig scherm Na de uitreiking van de Four Freedoms Awards in 2006. © Peter Faase

Peter Faase: ‘Deze foto heb ik genomen op zaterdag 13 mei 2006 om 15.48 uur. Toen nog Prinses Máxima was met haar echtgenoot Prins Willem-Alexander en haar schoonmoeder Koningin Beatrix aanwezig tijdens de uitreiking van de Four Freedom Awards in de Abdij te Middelburg. Deze foto is gemaakt tijdens hun vertrek die dag.’

Riet Steketee: ‘Op 16 oktober 2018 had ik afgesproken met twee vriendinnen, die ik lange tijd niet had gesproken. Natuurlijk begonnen we traditiegetrouw met koffie en een bolus, en ik vertelde dat de koning en koningin die dag een kort streekbezoek aan Bruinisse zouden brengen. Ik vroeg of ze het leuk zouden vinden om na de koffie even naar de haven te lopen om het koninklijke gezelschap te zien. Daar waren ze wel voor in, dus we liepen naar de haven waar het al een drukte van belang was. Mooi weer en de dijk stond vol met mensen.

We liepen naar de havenkade tot bij de dranghekken en vonden nog net een mooi plekje. Na een paar minuten kwam het gezelschap met een zwart busje aan, en stapten ze uit. Na een woord van welkom, en informatie over de stichting behoud Hoogaars, zwaaiden ze naar de toeschouwers, en was het de bedoeling dat het gezelschap met de politieboot naar St-Philipsland zou varen. Groot was onze verrassing dat de koning en de koningin toch nog even langs de hekken kwamen lopen en handen kwam schudden. Halverwege ging onze koning weer terug vanwege tijd van vertrek, maar onze koningin liep door tot ze bij ons kwam. We kregen dus een hand van haar en ze zei: ,,Helaas een beetje snel want mijn man staat weer al op me te wachten!” We vonden het wel heel erg leuk, dat we op het laatste moment van het bezoek toch nog een hand van haar kregen. Ze zag er prachtig uit in een veelkleurige jurk. Een leuke herinnering aan onze koningin Maxima op Bruse grond.’

Volledig scherm Een mooie foto in Goes. © Nelleke de Schipper

Volledig scherm Koninginnedag 2010 in Middelburg. © Jacqueline Pruijsers

Jacqueline Pruijsers: ‘Deze foto is genomen tijdens Koninginnedag 2010 op de Nieuwe Burg in Middelburg.’

Volledig scherm Máxima inspireert ook kunstenaars. © Joke Koole

Joke Koole: ‘Máxima is voor mij een heel inspirerende vrouw, zoals ze dat voor velen is. Ik ken haar alleen van televisie en de krant. Op 30 april 2013 dacht ik: ‘Zo’n supervrouw wil ik schilderen. Dit is het resultaat dat ik toen hebt gemaakt.’

Volledig scherm Waterdunen 2015. © Sjaak Oosterling

Sjaak Oosterling: ‘Een foto van Máxima samen met Willem–Alexander, die ik gemaakt heb tijdens hun bezoek aan Waterdunen op 19 mei 2015. Het was een zonnige dag en zij hebben ook nog even koffie gedronken in het strandpaviljoen het Halve Maentje in Breskens.’

Volledig scherm Op bezoek in Zierikzee. © Saskia van Velthoven

Saskia van Velthoven: ‘Ik heb ons koninklijk echtpaar ontmoet toen zij Zierikzee kwamen bezoeken. We hebben toen een culinaire markt georganiseerd met de (H)eerlijke Streekproducten van Schouwen-Duiveland. Ik mocht daar gastvrouw zijn. Het viel mij op hoe goed ze op de hoogte waren van deze mooie producten en dat ze geïnteresseerd en goed geïnformeerd waren. Het was een bijzondere dag met een gouden randje.’

Volledig scherm In Vlissingen. © Wouterien Dees

Wouterien Dees: Dit was een spontane ontmoeting in Vlissingen. Máxima was daar in verband met het micro- krediet voor startende ondernemers en ik liep daar toen ze arriveerde. Spontaan als altijd vroeg ze wat ik deed en of ik een visitekaartje had en ze ging op mijn website kijken: www.wowfashion.nl. Kledingadvies heeft zij in ieder geval niet nodig. Het was een leuke, spontane ontmoeting!

Volledig scherm Sas van Gent 2015. © Mientje de Fouw-Severijnen

Mientje de Fouw-Severijnen: ‘Deze foto is gemaakt in Sas van Gent in mei 2015. Daar heb ik Máxima voor de eerste keer in het echt gezien en dat was erg bijzonder.’

Volledig scherm Zingen maar in Zierikzee. © Jeannette Legemate

Jeannette Legemate: ‘Deze foto is genomen op 21 juni 2013, tijdens de kennismakingstour aan de provincies in Zierikzee. Linksonder is onze dochter Thamar te zien, die als een van de weinigen namens onze school aanwezig mocht zijn bij het ‘koor’. Na lang wachten in de miezerige regen waren ze daar eindelijk, snel de regencapes af en zingen maar! Dat snoetje van Thamar zegt alles!’

Volledig scherm Middelburg 2010. © Anje Bareman

Anje Bareman: ‘In 2010 kwam Máxima, toen nog prinses, hier Koninginnedag vieren. Het was het jaar na de beruchte aanslag in Apeldoorn het jaar ervoor op de optocht waar de koninklijke familie deel van uitmaakte op Koninginnedag. Beatrix vertelde dat wij hen Koninginnedag terug hadden gegeven in Zeeland omdat het een geslaagde dag was. Ik was net beëdigd als gemeenteraadslid en mocht de besloten receptie in het oude stadshuis bijwonen. Maxima was betoverend aanwezig en permitteerde zich nog enigszins uitgelaten gedrag. Het kon omdat ze nog prinses was. Vooral de mannen in de gemeenteraad waren gecharmeerd van haar. Ze hingen aan haar lippen toen ze luid schaterend een verhaal vertelde. Ze was heel toegankelijk en stond ook gewoon met mij te kletsen. We hadden het over ‘vrouwen dingen’. Het was best koud en toch droeg zij open hoge hakken met blote tenen. Ik vroeg of dat niet fris was. Maar ze vertelde dat het ‘zomerpanty’s’ waren. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ze legde uit dat dit panty’s waren die zo natuurlijk aansloten dat het net leek of je er geen aan had. Ze stak haar voet naar voren en inderdaad: geen naadje aan haar tenen.

Het viel me ook op dat ze haar wijnglas ‘verkeerd’ vasthield. In plaats dat ze de steel vasthield, hanteerde ze de wijn als een whiskyglas. Ze trok zich (toen) niet veel aan van de etiquette. En juist dat maakte het zo’n leuke vrouw. Ik ook niet, want ik had een hoed op en dat mocht niet zomaar. Het was een oude, verkleurde hoed en de dag ervoor hadden mijn man en ik hem in een grote pan zwart geverfd, en een zijden orchidee erover heen gedrapeerd. Ik kreeg opmerkingen dat ik er niet uit hoorde te zien als een prinses. Tijdens ons gesprek werd Máxima onopvallend door Koningin Beatrix gewenkt. Ze had direct door dat ze zich wat formeler moest gedragen. Ze verontschuldigde zich en ging naar haar schoonmoeder toe. Ik vond het vooral heel grappig.’

Jopie Meerman-Ottevanger: Bij het bezoek van het koninklijk paar aan Zeeland, in 2017 waarbij het veel regende maakte ik dit gedicht.

Zeeland-

waterland

zeekralen

bloedkoralen

veel verhalen

Zeeuwse truien

regenbuien

heel lang wachten

klederdrachten

Zeeuwse knopen

hakken lopen

cadeautjes geven

Lang zullen ze leven

glimlach veel tanden

reikende handen

wuif nog even snel

dit was het wel.

Zomer in Zeeland

kom terug naar de kust

er is zoveel meer

zon, zee, rust!

Volledig scherm Four Freedoms Awards 2014. © Annelies Net-Joziasse

Annelies Net-Joziasse: Deze foto is gemaakt op 24 mei 2014 toen de koninklijke familie zojuist was aangekomen in Middelburg ter gelegenheid van de uitreiking van de Four Freedoms Award. Ongelooflijk hoe ze altijd op zulke schoenen kan lopen!

Volledig scherm Middelburg 2008. © Mieke Looise

Mieke Looise: ‘Deze foto is gemaakt op 6 maart 2008 bij een bezoek aan Middelburg. Dit was het welkom door commissaris van de koningin mevrouw Karla Peijs.’

Volledig scherm In Goes in 2013. © Piet Grim

Piet Grim: Dit was tijdens het bezoek van koningin Máxima en de koning tijdens het bezoek aan Goes op 21 juni 2013. De foto is gemaakt op de Grote Markt.