Zo worden de eerste Zeeuwen ingeënt tegen het coronavirus

Het is nog lastig voor te stellen. De hal waar straks duizenden Zeeuwen hun ‘verlossende’ prikken krijgen, staat nu nog leeg. De plek waar het anders wemelt van de bezoekers van een horecabeurs, hondenshow of de Contacta, is over twee weken een mega-prikstraat. Jan Ducaat heeft de indeling al helemaal in zijn hoofd zitten. ,,Hier loop je straks naar binnen”, wijst hij. ,,Anders dan in de teststraat hiernaast, kom je niet met de auto naar binnen. De indeling is zo goed als klaar. Volgende week beginnen we met opbouwen. Vanaf 11 januari gaan we proefdraaien. Want alles moet gesmeerd lopen.”