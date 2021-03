Zo werd er in uw Zeeuwse buurt of dorp gestemd

De SGP is tot nu toe op 35 plaatsen de grootste. De PVV won negen keer: in Hansweert, in Sluiskil en in wijken in Terneuzen, Vlissingen en Sluiskil. D66 kwam op zeven locaties als winnaar uit de bus: vijf keer in Middelburg en twee keer in Goes. Het CDA is bij deze verkiezingen vooralsnog slechts op één locatie de grootste geworden: in Anna Jacobapolder.