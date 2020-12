Zo wandel je door de Zeeuwse natuur zonder die te verpesten

poll/video Verwarring in de winkelstra­ten. ‘Wat ik verbied, halen mensen bij de supermarkt.’

15 december MIDDELBURG - Grote verwarring in de winkelstraten. Speelgoedwinkels zijn dicht, maar bij de Primera kun je gewoon cadeautjes kopen. Waarom? Omdat er ook een servicepunt is van post.nl. Die mogen juist open blijven. ,,Moet ik nu tegen de mensen zeggen dat ze hier geen tabak of telefoonkaart meer mogen kopen? Dat is niet te doen.”