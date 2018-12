Zo vieren schippers kerst op zee: ‘Ik neem m'n ukelele mee’

Na depressie en burn-out maakt ex-SP’er Roland van Tilborg nieuwe start bij Partij voor de Dieren

20:15 SINT-MAARTENSDIJK - Tien jaar lang stond het leven van Roland van Tilborg (47) in het teken van de SP. Hij was raadslid, fractievoorzitter, Statenlid en medewerker van de Tweede Kamerfractie. Maar nu heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd en zich aangesloten bij de Partij voor de Dieren in Zeeland. ,,Ik blijf socialist, maar wel een groene."