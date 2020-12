Zo vieren deze Zeeuwen kerst dit jaar

Greenpeace vindt het hoogste tijd voor MER-onderzoek kerncentra­le

8 december DEN HAAG/BORSSELE – Volgens EPZ had Greenpeace een hoop tijd en geld kunnen besparen door vandaag niet naar de Raad van State te stappen om de aangescherpte milieu- en veiligheidseisen voor de kerncentrale in Borssele aan te vechten. Want de vergunning is alleen maar beter voor het milieu en de veiligheid van omwonenden, menen EPZ en vergunningverlener Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.