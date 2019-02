Zo vaak is er vorig jaar in jouw gemeente ingebroken

In 2013 waren inbrekers veel actiever in Zeeland. Toen waren er 1501 inbraken. Sindsdien is er sprake van een bijna continue dalende lijn. Vorig jaar nam het aantal inbraken in alle gemeenten af, met uitzondering van Vlissingen (van 53 naar 83) en Goes (van 59 naar 64). De meeste inbraken werden gepleegd in de donkere wintermaanden januari, februari en december. Opvallend was een reeks van tien inbraken op 9 en 10 maart in vakantiehuisjes in Scharendijke. De verdachte van deze inbraken werd opgepakt en later veroordeeld.