Zo stemden de Zeeuwen bij de Top 2000

Zeeuwen kiezen duidelijk vaker voor Racoon en Bløf dan stemmers elders in het land. Racoon staat met 'Oceaan' in Zeeland op de vierde plaats (vorig jaar vijfde), Bløf met 'Aan de kust' op de vijfde stek (vorig jaar achtste).

Enquete poll Racoon is leuker dan Bløf Eens

Oneens Racoon is leuker dan Bløf Eens (0%)

Oneens (0%)

De Zeeuwse top-10 (tussen haakjes positie in landelijke lijst):

1. Queen - Bohemian Rhapsody (1)

2. Eagles - Hotel California (2)

3. Led Zeppelin - Stairway To Heaven (3)

4. Racoon - Oceaan (24)

5. Bløf - Aan de kust (314)

6. Billy Joel - Piano Man (4)

7. Deep Purple - Child In Time (5)

8. Boudewijn de Groot - Avond (9)

9. Pink Floyd - Wish You Were Here (7)

10. Pearl Jam - Black (6)

Bløf is dit jaar opnieuw nationaal hofleverancier, met 18 nummers in de lijst. Nieuw deze keer is de huidige hit 'Zoutelande', binnengekomen op plaats 889. Het hoogst genoteerde Bløf-nummer is - net als in 2014 - 'Zo stil', op plaats 301. Vorig jaar was dat 'Liefs op Londen' (298).