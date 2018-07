Zo reageren Zeeuwen op de regen: 'We werden ruw opgeschrikt'

Ook Claudia uit Vlissingen wist niet wat ze meemaakte: ,,Nou wat me nu is overkomen op mn ritje naar BoZ.... Het begon al terwijl ik de wijk uit kwam rijden, geen zonnebrilletje nodig. De A58 zomaar oprijden zonder zonneklepje naar beneden, en langzaam aan, verder richting het Oosten zag ik het al... 50 tinten grauw. Eenmaal voorbij Goes kwam het zelfs dreigend op me af, de temperatuur daalde zelfs naar 21 graden, brrrr. Kil. En jahoor, daar kwamen de eerste druppels, niet zomaar een paar spettertjes maar met honderden tegelijk. Druk zoeken naar de ruitenwisserknop, met kraken en piepen kwamen ze uit hun zwoele zomer stand. Kilometers lang door de regen gereden, zelfs in mn sprint van de auto naar kantoor nog een paar druppels opgevangen. Pfff, moet er even van bijkomen. Mis die koperen ploert nu al.''