Zó met de quad het ravijn in; maar Jurry en Leo uit Middelburg leven nog

VLISSINGEN - Veilig terug in Zeeland kijken Middelburgers Jurry Joosse en Leo de Bie terug op hun quadongeval in Griekenland. Nek gebroken, heup gebroken, bekken gebroken, ribben gebroken, diepe schaaf- en vleeswonden. Maar ze leven nog.

Donderdag 14 september postte Jurry nog op Facebook: ,,Zitten nu in een perfect appartement voor weinig. Morgen scooter of quad huren en lekker toeren." Eén dag later liggen ze in het ziekenhuis.

Botsauto

Quote 'Wat leuk, een ravijntje', zei ik nog Jurry Joosse Jurry: ,,Die vrijdag huurden we een quad: een soort botsauto maar dan luxer. Hadden we nog nooit in gereden, maar dat leek ons wel eens leuk."



Het gebeurt nog geen tien minuten na hun vertrek. ,,We rijden op een bergweggetje langs de kust. Links de zee, rechts de bergen. Geen mens te zien. Naxos is een idyllisch eiland: een pláátje. Leo rijdt. Ik zit lekker achterover om me heen te kijken. 'Wat leuk, een ravijntje', zeg ik nog. Het volgende moment knallen we op een muurtje."

Hulp halen

Als Jurry zijn ogen opslaat, ligt hij in een weiland, vier meter lager dan de weg. Naast hem rijst de rotswand op. Een paar meter verderop ligt de quad. Leo, die vlakbij ligt, herhaalt steeds hetzelfde: ,,Ik kan me niet bewegen!" Jurry is in het dagelijks leven senior supervisor bij Roompot Vakanties. Een echte regelneef. Hij schiet in 'de actiemodus': ,,Opstaan, hulp halen, dacht ik. Ik lag helemaal open, ik had mijn bekken gebroken, maar ik kon lopen - misschien door de adrenaline. Een kwartier lang zwaaide ik met mijn bebloede armen naar voorbijgangers boven op de weg. Pas bij de derde lukte het. Een Griekse militair met een verpleegkundige achtergrond, die direct in actie kwam. We waren gered!"

Geen verzorging

Naxos is een klein eiland: 19.000 inwoners. In het lokale ziekenhuis kunnen ze wel vleeswonden hechten (Jurry: 'Zonder verdoving') maar aan de gebroken nekken wagen ze zich niet. Vastgebonden tussen vier planken, op een catamaran die beukt op de golven, maakt het duo de oversteek naar Mykonos. Een heli vliegt hen naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Athene. Hun nekken worden er vakkundig gerepareerd en daar zijn ze oneindig dankbaar voor.

Quote We hebben het van zoveel artsen daar gehoord: er zijn voortdurend ernstige ongelukken mee Jurry Joosse Maar in publieke ziekenhuizen is geen verzorging; alleen medische hulp. Jurry deelt zijn ziekenhuiskamer met acht man en een stel duiven. Hij kan niet meer lopen, maar niemand helpt hem naar de wc. Drie dagen lang liggen ze in de moordende hitte, in dezelfde gescheurde, vieze kleren, de klitten opgedroogd bloed nog in het haar. Als er eten is - dankzij donaties - zet de verpleegster het naast hen neer. Een half uur later haalt ze het weer weg. ,,Maar wij konden zelf niet eten! Na 48 uur niet eten en drinken heeft het bezoek van de Italiaan tegenover ons mij gevoerd."

Dankzij bemiddeling van een arts die zich ernstig zorgen maakt over de heup van Leo, kunnen ze na een week naar een privéziekenhuis waar Leo direct onder het mes gaat. Het is er schoon, er is verzorging. ,,Stromend water over mijn lichaam. Zo fijn."