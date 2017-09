Zo komt de Zeeuwse Lagune er nu uit te zien

Landschapsarchitectenbureau Ruimte en Groen heeft zich bij het ontwerp gebaseerd op de ideeën van architect Nico de Jonge, op basis waarvan in de jaren zestig het Veerse Meer is ontstaan, met al zijn kunstmatig aangelegde eilandjes. ,,Dit is het achttiende eiland", betoogt adviseur Léon Jobse van de Zeeuwse Lagune. ,,We hebben gestreefd naar een eilandje dat zich naar het gebied voegt. Waarvan iedereen vijf jaar na de aanleg, als het begroeid is, het eigenlijk heel logisch vindt dat het daar ligt."

Quote Ik ben niet doof voor kritiek Marco Doeleman

De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft in november 2014 een Ruimtelijk Toetsingskader Ontwikkelingslocatie Veerse Dam vastgesteld, waarin is afgesproken wat op die plek wel en niet mag. Een maand eerder hadden de provincie, Veere, Rijkswaterstaat, het waterschap, Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieufederatie daar al mee ingestemd, aldus Doeleman.

Paar maatjes kleiner

Zijn vorige plan, dat in december onverwacht werd afgeschoten door de gemeenteraad van Noord-Beveland, voldeed ook aan dat toetsingskader. ,,Destijds is aangegeven wat maximaal mogelijk is", vertelt Jobse. ,,We zijn daar altijd binnen gebleven, maar we hebben nog een keer gekeken en nog een keer en nog een keer, en zodoende is het toch een paar maatjes kleiner geworden."

Doeleman: ,,In 2014 is de mogelijkheid geschapen om iets veel groters te realiseren dan we nu voorstellen. We zullen niet iedereen kunnen overtuigen, maar we hopen dat dit keer meer mensen zich kunnen vinden in onze opzet."

De helft minder

Het nieuwe plan bestaat uit één hoofdeiland en drie kleinere eilanden, met een totale omvang van 1,7 hectare. Dat is bijna de helft minder dan het eerdere plan dat uit één schiereiland bestond. Met in totaal 100 hotel- en recreatieappartementen, recreatiewoningen en een restaurant is ook een kwart van de gebouwen geschrapt.

Het ontwerp borduurt voort op de uitgangspunten die Nico de Jonge in de jaren zestig hanteerde in zijn landschapsplan voor het Veerse Meer. Door uitsparingen in de bebouwing is rekening gehouden met de zichtlijnen die hij vanaf de dam tekende richting Veere en het natuur- en recreatiegebied de Schotsman.

De totale omvang van de eilanden is even groot als het kleinste recreatie-eiland in het Veerse Meer. Doeleman en Jobse wijzen erop dat op de plek waar de Zeeuwse Lagune moet komen nu vaak binnenvaartschepen liggen aangemeerd. ,,Het eiland is nauwelijks langer dan twee flinke binnenvaartschepen achter elkaar. We wilden niet dat het veel meer impact zou hebben."

Ondergrondse parkeergarage

De gebouwen gaan grotendeels schuil achter kunstmatige duinen waarin helmgras en duinstruweel zijn toegepast. Daarin zijn alle trapportalen en galerijen verwerkt. De meeste auto's zijn onzichtbaar, omdat op het grootste eiland een ondergrondse parkeergarage komt.

De verwachting is dat de gemeenteraad zich volgende maand uitspreekt over het nieuwe plan voor de Zeeuwse Lagune. Doeleman heeft de afgelopen dagen alle partijen bijgepraat. Hij hoopt dat zijn argumenten gehoor vinden. ,,Het kan alle kanten op. Ik durf het niet te voorspellen."

