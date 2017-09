Zo beoordeelden bezoekers de films op Film by the Sea

VLISSINGEN - De Franse film 'Ôtez-moi d'un doute' heeft de publieksprijs van Film by the Sea gewonnen. De Franse film bleef 'Die Göttliche Ordnung' en 'Wonders of the sea' ruim voor.

Bezoekers van het filmfestival gaven cijfers voor de films die zij hebben gezien, variërend van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed). Op basis daarvan werd voor elke film de gemiddelde score berekend.

De complete eindlijst:

1 Ôtez-moi d'un doute 4,734

2 Die Gottliche Ordnung 4,568

3 Wonders of the sea 3d 4,531

4 Gifted 4,523

5 Maudie 4,505

6 Wind river 4,483

7 1945 4,456

8 The net 4,396

9 Insyriated 4,391

10 Al final del túnel 4,386



11 The glass castle 4,355

12 BR-43 4,339

13 C'est le coeur qui meurt en dernier 4,321

14 Dalida 4,287

15 The long excuse 4,282

16 Heartstone 4,276

17 Walk with me 4,261

18 Khibula 4,211

19 Una mujer fantastica 4,206

20 Victoria & Abdul 4,196

21 The party 4,182

22 Dede 4,172

23 Daha 4,164

24 120 bpm 4,155

25 The man with the iron heart 4,139

26 Pomegranate orchard 4,090

27 Return to Montauk 4,086

28 Patti Cake$ 4,084

29 Du forsvinder 4,079

30 Mesteren 4,079



31 Sea sorrow 4,074

32 Bar bahar 4,068

33 La higuerra de los bastardos 4,066

34 Filthy 4,065

35 Petit paysan 4,062

36 Patients 4,040

37 A ciambra 4,026

38 Mr and mrs Adelman 4,011

39 That good night 4,000

40 Stefan Zweig 3,979

41 In blue 3,964

42 God's own country 3,930

43 In times of fading light 3,928

44 Tulip fever 3,917

45 Cargo 3,846

46 Brava 3,837

47 Il colore nascosto delle cose 3,830

48 Berlin syndrome 3,805

49 La novia del desierto 3,804

50 Song of granite 3,742



51 Hostages 3,693

52 Vazante 3,622

53 Loveless 3,609

54 L'atelier 3,597

55 My first highway 3,566

56 Manifesto 3,549

57 Menashe 3,516

58 The square 3,510

59 Barbara 3,463

60 The beguiled 3,462

61 Maliglutit 3,441

62 Happy end 3,435

63 From the balcony 3,433

64 All the beauty 3,429

65 Loving Pia 3,395

66 Daphne 3,306

67 The dinner 3,247

68 Fortunata 3,226

69 The killing of a sacred deer 3,201

70 Felicite 3,063