Zo beleeft Zeeland de tropische hitte

Kanaal Goes-Goesse Sas: Vier vrienden uit Goes zoeken verkoeling in het Kanaal. ‘Het is superchill hier: zonnetje, maar ook schaduw van de bomen, en lekker dichtbij Goes. We blijven hier de hele dag. We hebben een barbecue meegenomen. We zijn speciaal vroeg uit bed gekomen. Ik was al om kwart voor tien uit m’n bed, want we wilden een goede plek hebben.’