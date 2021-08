ZNF-voorstelling The Clowns Convention: Zoektocht naar de vraag of clowns nog relevant kunnen zijn

poll / video De helft van de Zeeuwen is (een beetje) te dik. En hoe gevaarlijk, want we vinden dat eigenlijk maar normaal

28 augustus TERNEUZEN - Meer dan de helft van de Zeeuwen is (een beetje) te dik. Maar is dat nou echt een groot probleem? ,,Het gevaar is vooral dat ons beeld van wat ‘normaal’ is verschuift. Vroeger was dat maatje 38, nu maat 40.’’