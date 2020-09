ZNF-voorstelling Int/Ext: requiem van een verlaten huis

Ambachts­cen­trum in Goes na maanden weer open

2 september GOES - Yes, het mag weer! Eddie en Tobias Veldman zijn maar wat blij dat ze weer in het Ambachtscentrum in Goes terecht kunnen. Vandaag maakten ze dan ook meteen gebruik van de eerste openingsdag sinds maanden om lekker te schilderen bij Sjaak Menheere.