ZNF-voorstelling Dashboard: Echt aankomen zag je het niet. En het onthutste

recensieZe zijn zeldzaam, mensen die je op bus of trein zomaar aanspreken en een verhaal afsteken. Gelukkig maar, moet ik bekennen, want meestal had ik andere plannen. En eigenlijk is dat kortzichtig, asociaal misschien zelfs. Want die ander moet kennelijk iets kwijt, wil gehoord worden. En sommige verhalen, daar kan je iets mee, die kunnen je raken. Ook ongevraagd.