ZNF-recensie: Ken je zangeres Anne-Fay nog niet? Binnenkort waarschijnlijk wel

Anne-Fay Kops heeft, als kind van een half-Surinaamse moeder en een Nederlandse vader, gemengd bloed. ,,Ik groeide op met een zwarte moeder, die mij niets vertelde over het racisme dat ze meemaakte”, zei ze dinsdag in ’t Beest in Goes, tijdens het eerste van vier concerten in Zeeland. ,,Mijn moeder dacht waarschijnlijk: mijn dochter is wit, die hoef ik daar niet mee te belasten. Maar naarmate ik ouder werd, kreeg ik toch vragen. Daarom ben ik samen met mijn broer op reis gegaan.”