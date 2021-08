ZNF maakt einde aan verwarring: festival gaat door

Theaterproductiehuis Zeelandia, organisator van het festival, merkt dat er verwarring is over welke festivals nu wel of niet doorgaan. Zeker omdat het ZNF een meerdaags evenement is en al binnenkort is, denken veel mensen dat het festival niet kan worden gehouden. Toch gaat het door.

Dat mag omdat het gaat om voorstellingen en optredens waarbij de bezoekers een zitplaats hebben, op anderhalve meter van elkaar. Testen voor toegang is daardoor niet nodig. Wel is het noodzakelijk vooraf kaarten te kopen, zodat bezoekers zijn geregistreerd. Per voorstelling is er een beperkte capaciteit voor publiek.

Het Zeeland Nazomerfestival begint dinsdag 24 augustus en duurt tot en met zaterdag 4 september. Er zijn voorstellingen verspreid over diverse locaties in de provincie. Verder legt de tjalk Vrijbuiter als varend festivalhart elke dag in een Zeeuwse haven aan. Peter Slager en Broeder Dieleman stellen een programmering samen voor op het schip.