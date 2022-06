ZMf: België geeft goede voorbeeld schone scheepvaart

De vaargeul in de Westerschelde wordt door baggerschepen op diepte gehouden. ZMf is ‘blij verrast’ dat deze schone technologie in de praktijk wordt ingezet. Scheepvaart op de drukbevaren Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen is een grote bron van uitstoot van broeikasgassen, fijnstof én stikstof. De ZMf vindt dat er dus alle reden is om de scheepvaart in de Westerschelde snel zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarom is het volgens de ZMf van groot belang om het goede voorbeeld van de Jan De Nul Group te volgen.