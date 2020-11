ZLM voor elfde keer op rij beste verzekeraar van Nederland

Een uitvaart met honderd mensen mag weer, maar het blijft een uitdaging: ‘Ik wil niet voor politie­agen­tje spelen’

13:35 MIDDELBURG - Afscheid nemen van een dierbare mag sinds donderdag weer met honderd in plaats van dertig mensen. Dat is fijn voor nabestaanden, maar de moeilijkheden voor mensen die werken in de uitvaartbranche worden er niet minder om. Probeer honderd mensen ‘in emotie’ maar eens te vertellen dat ze afstand van elkaar moeten bewaren bijvoorbeeld. ,,Soms zou ik wel willen dat ik mijn werk weer kan oppakken als de coronacrisis achter de rug is, maar dan realiseer ik me dat we juist nu ook waardevol kunnen zijn.”