ZLM Tour twee dagen in Zeeland: hier zie je de renners

YERSEKE - Wielerwedstrijd ZLM Tour trekt vandaag en morgen door Zeeland. Vanavond is de proloog in Yerseke, morgen rijden de renners door Zeeuws-Vlaanderen en de Westerscheldetunnel om te finishen in Heinkenszand. Kansen zat dus voor liefhebbers om de profrenners in actie te zien.

De ZLM Tour duurt vijf dagen: na Zeeland trekt de karavaan verder naar Noord-Brabant en Limburg. Aan de start staan zeventien ploegen, waaronder Jumbo-Visma, Roompot-Charles, Lotto-Soudal en Sunweb. Die komen niet allemaal met hun sterkste teams, maar met sprinters Dylan Groenwegen (Jumbo-Visma), Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Cees Bol (Sunweb) staan er wel wereldtoppers aan het vertrek.

Er doen vier Zeeuwse renners mee: Brian van Goethem (Lotto-Soudal), Marco Minnaard (Wanty-Gobert), Thijs de Lange (Metec-TKH) en Wesley Mol (Differdange-Geba).

Vandaag: proloog

De vijfdaagse wedstrijd begint met een proloog: een korte tijdrit van een kleine 7 kilometer. Die wordt gehouden in en rond Yerseke. Het parcours loopt vooral ten westen van het dorp, onder meer door de Yerseke Moer. De eerste deelnemer start om 18.00 uur, waarna elke minuut een renner vertrekt. Start en finish zijn bij het Moerplein. Rond 20.30 uur wordt de winnaar gehuldigd: die krijgt de eerste gele trui.

Op het Moerplein is vandaag meer te doen. Om 14.00 uur is er een Dikke Banden Race - een wedstrijd voor scholieren op hun eigen fiets. En vanaf 15.30 uur rijden Zeeuwse jeugdwielrenners een wedstrijd. Het parcours voor de profs gaat om 17.00 uur open, waarna een uur later de wedstrijd begint. De renners zijn op het Moerplein te volgen op een groot scherm. Op een ‘wielerplein’ is een markt en zijn presentaties. De gemeente Reimerswaal waarschuwt dat parkeren vlakbij de start/finish lastig is. Advies is de auto neer te zetten op de bedrijventerreinen aan de Grintweg of Molenpolderweg.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm Het parcours van de proloog. De route gaat vanuit Yerseke met de klok mee. © zlmtour.nl

Morgen

De eerste etappe van de ZLM Tour start morgen om 11.15 uur in Bredene, in Vlaanderen. Vanaf daar rijden de renners via Brugge naar Zeeuws-Vlaanderen. Daar trekken ze rond 12.15 uur bij Sluis de grens over.

De route gaat daarna via Waterlandkerkje, IJzendijke en Philippine naar de sluizen bij Terneuzen, waar de renners rond 13.30 uur de Westerscheldetunnel in rijden. Aan de andere kant daarvan rijden de deelnemers eerst een ronde door de Zak van Zuid-Beveland, via Borssele, Hoedekenskerke, 's-Gravenpolder (14.30 uur), 's-Heer Abtskerke en Nisse, om rond 14.40 voor de eerste keer de finish in Heinkenszand te passeren. Vanaf daar worden nog drie kleinere ronden van 19 kilometer gereden, via 's-Heerenhoek en Nisse. Over die ronden doen de renners een klein half uur. De finish bij het gemeentehuis in Heinkenszand, aan de Stenevate, wordt rond 16.00 uur verwacht. Al die tijden zijn wel onder voorbehoud: het hangt er uiteraard vanaf hoe hard de renners rijden. De loop van het parcours en de doorkomsttijden zijn hier te zien.

Ook in Heinkenszand is meer te doen dan alleen de wedstrijd. Alleen al het bekijken van de wielerbussen, die staan opgesteld op het Kamilleplein bij de finish, is een belevenis. Verder organiseren lokale ondernemers activiteiten, en de wedstrijd is te volgen op een groot scherm. Parkeren kan op bedrijventerrein Noordzak, meldt de gemeente Borsele.

Volledig scherm De route gaat door Zeeuws-Vlaanderen, de Westerscheldetunnel en daarna Zuid-Beveland, waar vanuit Heinkenszand nog drie kleine ronden worden verreden. © zlmtour.nl

Tunnel dicht

Voor wielerliefhebbers is het prachtig dat de ZLM Tour door Zeeland trekt. De keerzijde is dat automobilisten er last van kunnen hebben. Tijdens de proloog valt dat nogal mee, maar morgen moet verkeer in Zeeuws-Vlaanderen en rond Heinkenszand wel rekening houden met vertragingen en omleidingen. Met name het sluiten van de oostbuis van Westerscheldetunnel levert ongetwijfeld een flinke file op. De weg richting Zuid-Beveland gaat naar verwachting tegen 13.30 uur voor een klein uur dicht.