ZLM telt al 52 schademeldingen door tornado: ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’

,,Onze reparateurs van Joziasse en Fraanje zijn in Zierikzee noodvoorzieningen aan het treffen. Gelukkig schijnt nu de zon, want je wil die mannen niet de daken op sturen als het hard waait, dus dat was nog even spannend", zegt afdelingshoofd Schade Erwin Goetheer om half vijf. Bij ZLM Verzekeringen zijn op dat moment de telefoons, die tussen 13.21 en 14.30 uur voortdurend rinkelden, stilgevallen. Het was - net als de windhoos - heel kort, heel heftig.

Hoe groot de schade precies is, kon Goetheer ‘s middags nog niet inschatten. Maar dat de impact groter was dan de materiële schade, staat voor hem vast. ,,Ik werk hier nu 28 jaar en heb nog nooit zoiets meegemaakt”, aldus Goetheer.

Hoe de windhoos over Zierikzee trok

Op het computerscherm kan Goetheer zó aanwijzen hoe de windhoos over Zierikzee trok, aan de hand van de meldingen. Dat zijn natuurlijk alleen meldingen van ZLM-verzekerden, nuanceert hij. ,,De windhoos is binnengekomen bij de Breedstraat, daar hadden we drie meldingen. Dan vijf in de Nieuwe Bogerdstraat, daarna is de windhoos naar het noordoosten getrokken en zien we in een streep verspreide meldingen.

Bij de Calandweg was ook veel schade, maar daar hebben we geen meldingen omdat die huizen van Zeeuwland zijn en niet via ons verzekerd zijn. Daarna krijgen we zes meldingen in de Brauwstraat en tien in de De Cranestraat. Ook in de directe omgeving van het pad dat de windhoos gevolgd heeft, onder meer in de Sint Jacobsstraat en het Havenpark, zijn hier en daar nog meldingen. Daarna verlaat de windhoos de bebouwde kom en houdt het op, althans qua meldingen.”

