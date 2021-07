ZLM: Schade door overstroming is niet te verzekeren

Video Automobi­list slaat over de kop in centrum Vlissingen: ‘Het was een gigaklap’

16:29 VLISSINGEN - Een bestuurder is afgelopen nacht met zijn auto over de kop geslagen in Vlissingen en tegen flat d’Orangerie tot stilstand gekomen. In de auto troffen agenten twee flessen met lachgas aan. Vermoedelijk zaten er minimaal twee personen in het voertuig. Zij wisten zelf uit de auto te komen en gingen ervandoor. De politie heeft de omgeving uitgekamd maar de inzittenden niet aangetroffen.