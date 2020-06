ZLM beleefde recordjaar, deel van winst terug naar klanten

Rijkswater­staat: nieuwe afslag A58 naar Veerse Meer nu ‘onrealis­tisch’

12:35 ARNEMUIDEN - Een nieuwe afslag vanaf de A58 om toeristisch verkeer naar Waterpark Veerse Meer te leiden, is op dit moment ‘onrealistisch’. Dat schrijft Rijkswaterstaat in een gepikeerde brief aan de andere wegbeheerders. Rijkswaterstaat is pas sinds kort betrokken bij de plannen en voelt zich gepasseerd, blijkt uit de brief.