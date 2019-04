Zingen voor de pulsvissers in Straatsburg

Vooral uit Urk was een flinke club aanwezig, onder wie zangeres Geke met haar kinderkoor. De vissers werden toegesproken door de Nederlandse Europarlementariërs die tijdens de stemming nog een ultieme poging doen om het verbod van tafel te krijgen. De kans daarop is niet erg groot. Vorig jaar stemde een grote meerderheid in het parlement, mede onder druk van Franse vissers en de actiegroep Bloom, voor een verbod. Dat is nu in de nieuwe verordening opgenomen waarover later op de dag gestemd wordt.