Zin om te schaatsen? Op deze plekken in Zeeland kun je vandaag al terecht, maar denk aan coronaregels

Zeeuwse onderne­mers zijn blij met afhaallo­ket bij hun winkel, maar veel meer omzet verwachten ze niet

8:00 MIDDELBURG - Even iets ophalen bij de winkel op de hoek: dat kan vanaf morgen. Ondernemer Nina Kasfiki van Dille & Kamille in Middelburg is blij dat ze klanten die iets nodig hebben beter van dienst kan zijn. Maar meer omzet? ,,Nee, dat verwacht ik niet. Rekeningen kan ik er niet mee betalen. Het afhaalloket is er meer voor het goede gevoel.”