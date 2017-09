Zilveren Kruis is verbijsterd over weigeren patiënten door Emergis

Zilveren Kruis heeft maandag tevergeefs contact gezocht met Emergis over de acute opnamestop. Rompa: ,,Die overrompelt ons. We zijn verrast, want we zouden namelijk volgende week verder praten over de offerte. Als we er niet uitkomen, zou per 1 oktober mogelijk een opnamestop volgen. We krijgen echter geen reactie van Emergis.''



Zilveren Kruis hekelt de handelwijze van Emergis ,,Als de instelling dit doet om de druk op de onderhandelingen op te voeren, is dat onbehoorlijk. Je maakt mensen nodeloos ongerust.''



Met CZ is Emergis nog steeds in gesprek over de zorginkoopcontracten voor 2017 en 2018. Zij hopen dit de komende twee weken alsnog af te ronden. Daarbij is afgesproken dat tijdens de duur van deze gesprekken Emergis nieuwe verwijzingen van CZ blijft accepteren.